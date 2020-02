vedi letture

Vicenza, Magalini non si fida del Carpi: “Sarà il terzo incomodo fino alla fine”

Non c’è solo la Reggiana a preoccupare il Vicenza nella corsa alla Serie B. Come spiega il direttore sportivo biancorosso Giuseppe Magalini i veneti non devono sottovalutare il Carpi: “Non riesco a capire perché ci si sia messi in testa che sarà una sfida a due fra noi e la Reggiana. Il Carpi non va dimenticato perché ha valori assoluti e sarà il terzo incomodo fino alla fine. - continua Magalini parlando poi dello stop come riporta Il Giornale di Vicenza - Le porte chiuse non sono calcio vero, preferisco giocare più gare ravvicinate perché il pubblico è parte integrante dello spettacolo. Certo più partite ravvicinate fanno aumentare lo stress, per esempio ricordo quando recuperammo la gara col Modena. In una settimana giocammo tre gare e le vincemmo tutte, ma so quanto ci è costato farlo e prima o poi paghi quella fatica, ma stavolta non si poteva fare diversamente”.