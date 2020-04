Vicenza, Marotta: "Campionato finito? Meritiamo di andare in serie B"

Alessandro Marotta, attaccante del Vicenza, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. Ecco le sue parole: "Finora siamo primi in classifica, come Monza e Reggina, con merito. Campionato finito? Spero di no, come tutti, ma meritiamo di andare in Serie B. Non è semplice allenarsi questi giorni. Non siamo abituati a stare tutto il giorno in famiglia, con i figli. In caso di stop? Non me la sentirei di festeggiare".