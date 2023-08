ufficiale Benevento, torna Marotta: terza avventura in giallorosso per la punta

Dopo poco più di un mese al Giugliano l'attaccante Alessandro Marotta saluta e cambia casacca pur restando nel Girone C di Serie C. Il classe '86 torna così per la terza volta al Benevento dove ha giocato per sei mesi nel 2012-13 e poi dal 2014 al 2016 collezionando nel complesso 78 presenze con 21 reti e otto assist.

Questo il comunicato dei sanniti: "Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta.

L'attaccante partenopeo arriva dal Giugliano con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Bentornato Alessandro".