Vicenza, prosegue spedita la trattativa per Di Mariano del Venezia

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La trattativa fra Vicenza e Venezia per l’attaccante Francesco Di Mariano procede spedita specialmente dopo il placet da parte dei lagunari alla partenza del calciatore. Un accordo non è stato ancora raggiunto fra le parti, ma oggi c’è stato un nuovo contatto fra i biancorossi e gli agenti di Di Mariano per trovare la quadra dell’operazione. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che sul calciatore ci sono anche Juve Stabia, Trapani, Ascoli e Salernitana.