Vicenza V, Bedin: "Vogliamo che i bambini crescano biancorossi"

Il direttore generale del LR Vicenza Virtus Paolo Bedin ha parlato durante la presentazione dei camp estivi del club veneto spiegando di voler avvicinare i tifosi più giovani ai propri colori: “I Camp estivi sono strategicamente un aspetto fondamentale, in quanto permettono di supportare le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, inoltre hanno una valenza tecnica in quanto ci permettono di monitorare i talenti presenti nel nostro territorio. Inoltre hanno un’importante valore d’immagine per una società che sa quanto siano importanti i giovani per il futuro e quanto siano un elemento su cui la società intende investire sempre di più. - continua Bedin come si legge su Trivenetogoal.it - Vogliamo che i bambini e le bambine nascano biancorossi e non cambino mai i propri colori”.