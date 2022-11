ufficiale Vicenza, Sagramola nominato AD e Dg. Per Bedin si valuta un altro ruolo

Cambio in dirigenza per il Vicenza, dove torna Rinaldo Sagramola, nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale del club con effetto immediato; il dirigente prende il posto di Paolo Bedin, per il quale la società sta valutando altri progetti.

Ecco la nota:

"LR Vicenza annuncia oggi che Rinaldo Sagramola è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale del club con effetto immediato. Succede a Paolo Bedin che ha guidato la società nel ruolo di Direttore Generale da luglio 2018.

Sagramola è un dirigente sportivo con una lunga carriera alle spalle, che approda per la seconda volta a Vicenza, dove aveva già diretto la società dal 1999 al 2004. Il manager è stato ai vertici di diversi club tra i quali Sampdoria, Brescia e Palermo, che anche grazie alla sua guida ha ottenuto negli ultimi tre anni una doppia promozione dalla Serie D alla Serie B.

Per Paolo Bedin, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale, la società sta valutando altri progetti che potrebbero vederlo coinvolto.

LR Vicenza ringrazia Paolo per questi 5 anni al fianco della squadra, per l’amore e la passione che ha sempre dimostrato, accompagnandola anche nei momenti più difficili".