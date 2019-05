© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Paroni, portiere della Virtus Entella, ha concesso un'intervista al portale ZonaCalcio.net, ripercorrendo la stagione della sua squadra, promossa in Serie B: "Nei due mesi che non siamo riusciti a scendere in campo, ci siamo uniti più come gruppo. Boscaglia è stato molto bravo a gestire la situazione, quei due mesi apparentemente tanto brutti sono stati il nostro segreto. Dopo la sconfitta di Piacenza c’era delusione, ma smaltita la rabbia e dopo esserci scrollati di dosso l’obbligo di vincere, abbiamo pensato ai sei punti che mancavano senza rimpianti e sperato in un passo falso. Il presidente ha fatto tanto per la squadra e si è visto togliere un diritto: con un grande lavoro è riuscito a trasmettere la rabbia di quanto ha perso a noi calciatori, che l’abbiamo mesa in campo. E’ un uomo di valori, che ha sempre dimostrato la sua signorilità”.