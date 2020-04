Virtus Francavilla, Trocini: "In serie C difficilmente si tornerà a giocare a breve"

vedi letture

Bruno Trocini, allenatore della Virtus Francavilla, intervenuto sulle pagine del magazine ufficiale biancazzurro, ha dichiarato: "In Serie C credo che difficilmente si possa riprendere a giocare a breve. Riprendere a giocare vuol dire ripartire con la stagione, in questo senso penso che sia complicato ricominciare davvero. Ma è altrettanto complicato secondo me dare verdetti sportivi in questo momento. Penso sia davvero difficile. Ci sono tante società che vogliono risparmiare e magari ottenere un risultato sportivo: da qualche parte bisogna mollare qualcosa, non vedo altre strade. Partiamo dalla considerazione che qualora si dovesse riprendere la stagione per concludere il campionato, sarebbe una stagione falsata. Un campionato ripreso dopo due mesi, senza pubblico, non può che essere falsato. Ma qualora si dovesse procedere con una soluzione diversa, penso che la media punti sarebbe il criterio più giusto: chi ha fatto più punti finché si è giocato dovrebbe andare in Serie B".