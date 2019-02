© foto di Flavio Mazzoleni

Torna al Gavignan-Nocini la Virtus Verona, dove questa sera ore 20.30 darà vita al derby veneto contro il Vicenza nella gara valida per la 28^ giornata del girone B di serie C. Il tecnico Luigi Fresco attraverso i canali ufficiali del club rossoblù presenta il match: "La classifica ci impone di fare risultato, Resto dell'idea che inanellando una serie di risultati utili consecutivi riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Al momento dobbiamo pensare a raggiungere i play out, poi eventualmente penseremo alla salvezza diretta. Andiamo per step, un passo alla volta".

Riguardo alle ultime in vista del match contro i biancorossi : "Forse recuperiamo anche Manfrin, Ai box resta Polverini che dalla prossima settimana sarà nuovamente in gruppo. Riguardo alla formazione, ripartiremo dalle buone indicazioni emerse contro la Giana di sabato scorso".