Virtus Verona, possibile arrivo di Caverzasi dal Monza

© foto di Flavio Mazzoleni

In uscita dal Monza, il difensore Denis Caverzasi è seguito da diversi club. Negli scorsi giorni sembrava essere destinato alla Giana Erminio, ma come riportato da trivenetogoal.it, un'altra società del Girone B avrebbe dimostrato interesse per il giocatore. Si tratta della Virtus Verona di Gigi Fresco, che gradirebbe Caverzasi come rinforzo per la linea arretrata.