Vis Pesaro, Borozan: "Giuste le porte chiuse, ma serve un intervento per evitare fallimenti"

Il direttore generale della Vis Pesaro Vlado Borozan ha parlato a Tuttoc.com della probabilità che il campionato continui a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus, spiegando che il rischio a lungo andare potrebbe essere il fallimento di qualche club in Serie C: “Sono favorevole anche a finire il campionato a porte chiuse, ma bisogna rendersi conto che le società di Serie C non hanno introiti. Si parlava di defiscalizzazione, ma ancora non è stato fatto niente, e adesso c'è una situazione di emergenza, che potrebbe portare a mettere il lucchetto a tante società perché senza l’entrata dei botteghini non so come faremo. Dobbiamo chiedere ai vertici della Federcalcio di affrontare questa situazione anche dal punto di vista economico. - continua Borozan - I presidenti che investono vanno tutelati, altrimenti quando finiscono i soldi nelle proprie tasche c'è chi girerà le spalle e falliranno le società. È giusto prendere tutte le misure straordinarie perché la salute è fondamentale. Però dopo le misure sanitarie bisogna prendere anche le misure economiche che possano tutelare le società".