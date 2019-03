Vis Pesaro, Colucci: "Ravenna squadra forte, vedo voglia nei ragazzi"

Fonte: TuttoC.com

Leonardo Colucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Ravenna, in programma domani sera alle 20.30 al "Benelli": "Sono il primo che si aspetta la vittoria, i tre punti mancano a tutti: vedo la giusta voglia nei ragazzi, abbiamo tutti il desiderio di tornare a vincere. Briganti non ci sarà per un problema fisico, ma mi aiuterà in panchina come fatto a Fermo. Assente anche Petrucci, presente invece Olcese che si è dichiarato pronto a segnare. Uso sempre gli stessi interpreti, il modulo cambia poco: le caratteristiche dei giocatori rimangono le stesse, è chi scende in campo che riduce o eleva il lavoro fatto in settimana. L'allenamento è importante per decidere chi scende in campo, ma è la testa che comanda tutto".

Infine, una battuta sugli avversari: "Il Ravenna è una squadra forte fuori casa, le motivazioni faranno la differenza. Dobbiamo vincere qualche duello in più, è il break che ci permette di avere più occasioni davanti. Fondamentale il centrocampo, i ragazzi dovranno cercare di più il palleggio, con il controllo palla orientato anche in avanti".