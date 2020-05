Vis Pesaro, Crespini: "Con la linea prudente a rischio 0, il pallone non può ripartire"

Attraverso il sito solovispesaro.it, è intervenuto il Ds della Vis Pesaro Claudio Crespini, che ha detto la sua sul momento attuale: "Penso che con l’attuale protocollo sanitario sarà difficile addirittura per i club di Serie A pensare di poter riprendere nell’immediato. Figuriamoci in Serie C. In Italia, ma è un discorso estendibile a tanti settori sociali, è stata tenuta la linea prudente a rischio 0. Con questa linea, che piaccia o no, il pallone non può ripartire. E’ un dato di fatto. In Francia hanno chiuso la Ligue 1, da noi avremo indicazioni più precise il 7 maggio. Prima di quella data si possono fare soltanto supposizioni. Ho sentito qualcuno che proponeva di finire questa stagione in autunno, per poi ripartire con la prossima da gennaio. E’ chiaro però che tutto sarà subordinato alla situazione sanitaria. La Serie C comincerà quando ci sarà sicurezza sociale. Questa è una mia opinione ma la situazione è ancora grave se muoiono 300 persone al giorno. Penso che questa stagione sia chiusa, dovendo però ancora definire diversi verdetti, ma anche la prossima inizierà in ritardo".