Vis Pesaro, squadra, staff tecnico e dirigenza rinunciano alla mensilità di giugno

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver completato nel migliore dei modi l’adeguamento dei contratti in essere per la stagione sportiva 2019-2020, appena conclusasi in casa biancorossa.

In merito, il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco dichiara: "Siamo tutti consapevoli del fatto che la pandemia da Covid-19 ha toccato duramente anche il mondo del calcio provocando danni incalcolabili. L’impegno gravoso di salvare le società, in particolare quelle della Lega Pro, e darle un futuro certo, è caduto completamente sulle spalle delle proprietà. La dedizione nel contribuire a salvaguardare il proprio presente e futuro ha chiamato in causa anche i calciatori, staff tecnico e dirigenti della Vis Pesaro, i quali hanno dato sin da subito la disponibilità di collaborare alla causa. Oggi, con grande soddisfazione, posso informarvi che tutti i calciatori della rosa della prima squadra, staff tecnico e dirigenti hanno rinunciato alla retribuzione della mensilità di giugno, dimostrando grande sensibilità, responsabilità e senso d’appartenenza. Li ringrazio uno ad uno e sottolineo: sia questa la mentalità e lo spirito di squadra che ci deve e ci dovrà contraddistinguere per portarci agli obiettivi che ci siamo posti. Forza Vis".