Se non è un record poco ci manca. Quel che è certo è che la Viterbese è stata chiamata a un tour de force degno del miglior stacanovista: la squadra laziale scenderà in campo questo pomeriggio infatti per l'undicesima volta negli ultimi 36 giorni. Questo perché, oltre ad aver disputato 9 turni di campionato, i gialloblù hanno dovuto fare il bis in Coppa Italia Serie C: la fitta nevicata occorsa in occasione della gara contro la Ternana infatti li ha costretti a giocare una prima volta lo scorso 30 gennaio e una seconda volta il 6 febbraio per poter terminare il match. Nel frangente la Viterbese ha collezionato - oltre al cambio in panchina, da Sottili a Calabro - 2 pareggi, 2 sconfitte e 4 vittorie, cui si va aggiungere la qualificazione agli ottavi di finale del trofeo di categoria. E quest'oggi, nel recupero in casa del Siracusa, l'undicesimo match è servito.