Potrebbe essere lontano dalla Viterbese il futuro del difensore Giuseppe Scalera e degli attaccanti Mario Pacilli e Sebastiano Svidercoschi, che, secondo quanto riportato da tusciaweb.eu, si stanno allenando a parte, per scelta societaria; e senza la possibilità di programmi diversi fino all’eventuale cambio di casacca nel corso di questa sessione di mercato.

Che potrebbe avere movimenti anche in entrata. Come riferisce cuorigialloblu.com, i laziali pensano al ritorno dell'esterno destro Andrea Peverelli, che ha vestito la maglia gialloblù due stagioni fa: al momento il classe '93 milita nell’Ardor Lazzate, in Eccellenza.