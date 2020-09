Viterbese, un turno di stop a Tounkara. Ma lui non ci sta: "Non è il calcio che sognavo"

Una doppia ammonizione - subita nel giro di tre minuti e con qualche perplessità lasciata dal secondo giallo (per un fallo su Laverone) - che è costata a Mamadou Tounkara il rosso e un turno di squalifica, ma che ha mandato su tutte le furie l'attaccante della Viterbese. Che, dopo aver appreso il referto del giudice sportivo circa il match contro la Ternana, si è sfogato sul proprio profilo Facebook: "Questo non è il calcio che sognavo da bambino, questo non é il calcio che mi piace. Non è la prima volta che qualcuno vuole essere “protagonista” di un film che non gli appartiene ma ... purtroppo ... il Calcio di oggi è anche questo ... Nella vita si commettono molti errori, non sta a me giudicare perché le immagini parlano da sole".