© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo calciatore del Cesena Giuseppe Zampano si è presentato questo pomeriggio alla stampa e alla piazza spiegando i motivi per cui ha accettato la Serie C e il club romagnolo: “Una piazza come Cesena rappresenta di per sé uno stimolo e la conoscenza del mister, che mi ha cercato un mese fa, ha accelerato la decisione. A luglio avevo sbagliato qualche scelta, aspettavo una squadra di serie B di alta classifica e ho rifiutato alcune offerte, ma parlare del passato non serve. Ora è il momento di guardare avanti. Il mister è lo stesso che avevo conosciuto da calciatore, stessa grinta e stessa determinazione. Anche allora aiutava molto i più giovani e lo stesso sta facendo qui. - continua Zampano come si legge sul sito del club - Mi piace spingere e quindi mi trovo meglio da esterno in un centrocampo a quattro, ma ho fatto bene anche da terzino. La maglia numero 27? Mi ha portato bene, l’ho indossato a Crotone e a Venezia e ho vinto il campionato in entrambe le occasioni. So che qui il primo obiettivo è il mantenimento della categoria ma in questi giorni ho già potuto vedere che c’è un bel gruppo e che si può fare bene”.