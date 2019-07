In una lunga intervista rilasciata al Resto del Carlino l’attaccante Luca Zamparo è tornato sul suo passaggio al Parma (che poi l’ha girato in prestito al Rimini) rispondendo alla critiche arrivategli da Reggio Emilia, dove l’hanno scorso ha vestito la maglia della Reggio Audace con ottimi risultati: “Mi prendo gli insulti dei tifosi granata, ma sfido chiunque a rifiutare una proposta del genere: un balzo dalla Serie D alla A con contratto triennale! Solo un pazzo non avrebbe accettato. Poi uno come me che vi assicuro ha mangiato tanta merda. Ho chiesto più volte al Parma di tornare in prestito all’Audace, ma per ragioni legate alla forte rivalità mi hanno detto no. - continua Zamparo – Tosi? Avevo dato la mia disponibilità, dieci giorni fa il Parma non c' era, bastava convocarmi e avrei firmato per la Reggiana. Questa è la verità. Ha dormito, altro che poca trasparenza del sottoscritto”.