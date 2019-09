Zichella: "La Juve insegna: anche in C si vince con la solidità del club"

© foto di Uff. Stampa Teramo

Occhio sempre vigile e attento a tutto il mondo professionistico quello di mister Giovanni Zichella, che, dopo 29 anni di lunga carriera, si trova per la prima volta "svincolato", e in attesa della chiamata giusta. Intanto, però, ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato proprio di questo torneo professionistico giunto ormai alla 6^ giornata, che ha però già visto molti esoneri: "A me è successo lo scorso anno di essere esonerato dopo poco, mi sento anche chiamato in causa, ma è proprio la cultura di oggi che impone questo "tutto e subito": non si pensa mai, invece, che sono controproducenti certi tipi di pressioni, che non servono a nulla, nè ai tecnici nè alle squadre. In questi casi, però, conta molto la forza della società, quando le cose non vanno per il giusto verso è sempre facile colpire il più debole e il più esposto, che è poi l'allenatore: ma come le vittorie arrivano da tutti, anche le colpe vanno divise. Io credo che la Juventus, a esempio, insegni come le vittorie arrivino dalla forza: il Pordenone un campionato lo ha vinto anche con la solidità della società alle spalle".