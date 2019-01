Avellino, spunta l’idea Palladino per l’attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Avellino si sta guardando attorno per trovare un’alternativa a Luis Alfageme, qualora la situazione relativa al tesseramento del calciatore non dovesse sbloccarsi. Il nome che sta emergendo nelle ultime ore, come riporta Tuttoavellino.it, è quello dello svincolato Raffaele Palladino, ex di Parma, Genoa e Juventus fra le altre. Il calciatore classe ‘84 ha richieste anche da alcuni club di serie superiori, ma potrebbe accettare l’offerta irpina che gli garantirebbe di giocare da titolare da qui a fine stagione.