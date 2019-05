Bari, De Laurentiis: "Felice di confermare Cornacchini come tecnico"

Conferenza stampa in casa Bari per fare il punto sulla stagione del ritorno fra i professionisti del club pugliese con presente il presidente Luigi De Laurentiis, il tecnico Giovanni Cornacchini e il club manager Matteo Scala. Ecco le parole del numero uno biancorosso riportate da TuttoBari.com: "Le difficoltà sono state tante, Cornacchini è stato bravo perché dalla prima partita ha sempre vinto. Non era per nulla scontato. E' stato in grado di tenere questo gruppo di calciatori: c'è una gestione importante durante l'anno dove le psicologie e le strategie sono tantissime e importanti. In questo momento sono molto contento di poter riconfermare Cornacchini e Scala, e lo staff tecnico. E' stato un anno importante. La riconferma avviene dopo questa bella promozione. Il mister ha cominciato con noi di corsa: si è trovato improvvisamente a Roma a gestire una squadra che doveva giocare immediatamente".

De Laurentiis poi ha parlato del prossimo mercato e del budget a disposizione per la costruzione della squadra per il campionato di Serie C: "Non voglio parlare di cifre ma abbiamo deciso di investire molto. Pur investendo parecchio non è detto però si passi immediatamente nella categoria superiore. E' un campionato difficilissimo. E' successo anche ad altre squadre. Sicuramente assieme a Scala e al mister, una volta finita la stagione, cominceremo ad affrontare il calciomercato. L'anno prossimo vogliamo essere protagonisti".