Bari, si programma il futuro. Spuntano Caserta e Braglia per la panchina

© foto di Federico Gaetano

E' un Bari che pensa in grande e punta al doppio salto in due anni quello che la scorsa settimana ha centrato il ritorno in Serie C ad un anno esatto dal fallimento. Per puntare in alto, però, il club pugliese potrebbe anche decidere di cambiare allenatore. Il lavoro di Giovanni Cornacchini ha soddisfatto le attese della dirigenza, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono due nomi nella testa per il futuro: quello più caldo è quello di Fabio Caserta, guida della Juve Stabia fresca di promozione in B, ma piace molto anche Piero Braglia oggi al Cosenza.