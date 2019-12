© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Un quarto di finale ancora da giocare e tre gare emozionanti per completare il quadro delle semifinali della Coppa Italia di serie D. Due su tre finiscono ai rigori con il Fasano che batte il Foggia e la Sanremese che vince contro il Serravezza fuori casa. Vince, nei 90 minuti, solo la Folgore Caratese che imbottita di giovani nel secondo tempo chiude i giochi con Valotti e Ferrari prima che Aperi accorciasse le distanze. Ninni Corda, a Foggia, dice addio alla competizione che serve per accedere alla Coppa Italia Tim del prossimo anno ma anche per scalare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi verso la serie C. La Folgore Caratese entra nella storia, mai così in alto. Tra le prime 4 di Italia e in piena zona play off nel girone B. Sanremese promossa ai rigori affronterà i brianzoli in semifinale, gara di andata e ritorno.