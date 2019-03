Da Dubai a Foligno: John, ortopedico delle star, è nuovo socio del club

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Cosa lega Dubai e Foligno? Probabilmente nulla fino a oggi quando il dottor George John, chirurgo ortopedico di fama mondiale, non ha deciso di diventare socio del club locale che milita in Serie D. Lo ha comunicato lo stesso club sul proprio sito ricordando come John ha avuto fra i suoi pazienti sportivi del calibro di Maradona, Federer, Djokovic, Rooney, Serena Williams, David Silva, Bale, oltre che dell’attore Tom Cruise e del rapper 50 Cent.

“Il dottore, con base a Dubai, è un appassionato di sport e in particolare di calcio. Dal 2014 è socio fondatore di un squadra della Indian Super League, la North East United FC, che per la prima volta quest’anno ha raggiunto le semifinali del maggior campionato indiano. Inoltre, insieme al pugile Manny Pacquiao, il dr. George John è anche titolare di un team di basket filippino, il Gensan Warriors, anche questo classificatosi fra le prime 4 in campionato. - si legge nel comunicato - Oltre alla sua attività di medico, il dr. John è fondatore in prima persona dell’associazione Living Glorious, finanziata da lui stesso e che si prende cura di migliaia di bambini nel mondo. Infine, è anche fondatore dell’International Modern Hospital, avviato da diversi chirurghi specialisti a livello mondiale, con lo scopo di mettere a disposizione dei più bisognosi la loro professionalità gratuitamente. In questa stagione 2018-19, in ragione del rapporto di amicizia che lo lega con il nostro socio Gianluca Bazzica, il dr. John ha deciso di intraprendere questa avventura, con l’obiettivo di contribuire a riportare la squadra a livelli calcistici ben più elevati”.