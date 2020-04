ESCLUSIVA TMW - Dilettanti a rischio, ds Bitonto: "Non siamo il Bayern, c'è anche il problema affitti"

esclusiva Dilettanti a rischio, ds Bitonto: "Non siamo il Bayern, c'è anche il problema affitti"

Prima in classifica in Serie D, a +1 dal Foggia, nel Girone H. Una stagione da sogno per il Bitonto del ds Leonardo Rubini, poi lo stop. Poi la pandemia, poi il calcio che chiude a doppia mandata. E una Lega Nazionale Dilettanti che vive di sponsor, locali, di presidenti non certo magnati come in Serie A, che ha tanti club a rischio per il futuro. Tuttomercatoweb.com ha deciso di intraprendere un viaggio per ascoltare la voce dei club di D. "A livello societario ci sentiamo continuamente con tutto lo staff -spiega il ds Rubini-. I ragazzi sono seguiti dal preparatore atletico, si allenano da casa e non è la stessa cosa. Da quando c'è lo stop totale, poi, non è allenamento propedeutico al calcio. Purtroppo il campionato è falsato".

Voi siete primi.

"Sarebbe bello vincere e festeggiare sul campo. Personalmente bloccherei tutto, facendo salire le prime due di ogni categoria ma vedo che ci sono sempre difficoltà. Potremmo fare un quarto girone di C ma si lamenterebbero dalla terza alla quinta. serve il modo per rendere meno scontenti possibili. Oppure... Dei play-off a fine preparazione, ma che con che rosa? E' un bel problema".

A livello societario il contraccolpo è forte.

"Le società si mantengono con gli sponsor o con un presidente che mette a disposizione gli utili della sua azienda. Però le aziende sono bloccate... Il nostro presidente sta mantenendo i suoi impegni, li sta onorando".

Gli spunti in giro per l'Europa non mancano.

"Ho sentito molti aggiornamenti, molte idee. Ho visto anche in Germania, come lavora il Bayern. Da noi chi è fuori sede, vive in un B&B, ognuno ha una stanza, ogni due stanze c'è un bagno. E' comunque condivisa. E dove li facciamo mangiare? Una decisione deve essere imminente. Noi continuiamo a pagare gli affitti dei fuori sede. In D abbiamo questi problemi, come possiamo dire ai proprietari degli appartamenti 'non ti paghiamo perché non giochiamo'? C'è un onore degli impegni da mantenere, anche con soggetti estranei alla gestione sportiva".

E annullare la stagione?

"E come fate? Ridateci i soldi spesi, allora...".