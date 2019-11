© foto di Federico De Luca

Il direttore generale del FC Messina Marco Ferrante è alla caccia di un valido sostituto di Massimo Costantino, tecnico esonerato dopo la sconfitta contro il Castrovillari, e pensa a due ex granata come lui. Come riferisce La Gazzetta dello Sport il sogno è Giancarlo Camolese, tecnico di grande esperienza (99 panchine in Serie A, 90 in Serie B), che ha allenato in passato Ferrante, ma che è fermo dal 2016. L’alternativa porta invece a un altro ex Torino come Antonino Asta, tecnico di lunga esperienza in Serie C dove ha allenato – fra le altre – Monza, Bassano, Feralpisalò e Pistoiese.