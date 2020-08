FC Messina, problemi familiari per Ledesma. Il suo arrivo potrebbe saltare

Nonostante nei giorni scorsi il FC Messina lo avesse annunciato ufficialmente, Pablo Ledesma potrebbe non tornare a giocare in Italia. L’ex Catania, classe ‘84, è infatti bloccato in Argentina a causa di problemi familiari che non gli permettono di partire alla volta della Sicilia. Lo ha spiegato il ds giallorosso Cesar Grabinski alla Gazzetta del Sud spiegando che lo sbarco dell’argentino potrebbe saltare: “Le possibilità che possa vestire la maglia dell'Fc Messina si riducono a lumicino, anche se ha una gran voglia di tornare in Italia”.