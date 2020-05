Felici: "Il mio futuro è in mano a due grandissimi club come Palermo e Lecce"

Attraverso i canali ufficiali del Palermo ha parlato l'attaccante rosanero Mattia Felici: "Non è un mistero che noi tutti vorremmo terminare e vincere il campionato sul campo, ma è oggettivamente difficile, forse siamo l'unico club tra i 166 della Serie D con reali possibilità economiche e organizzative per riprendere al più presto l'attività agonistica secondo i rigidi protocolli sanitari. Per questo, da quello che leggo sui giornali, è possibile che questa settimana possa essere sancita la conclusione del torneo e di conseguenza la nostra promozione. Abbiamo dominato questo campionato fin dalla prima giornata a Marsala, è stata davvero una stagione esaltante. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia rosanero, un onore che in passato hanno avuto tanti campioni".

Un piccolo rammarico stagionale, però, c'è: "Se il campionato non dovesse ripartire il mio unico piccolo rammarico sarebbe quello di non essere arrivato in doppia cifra, ma i traguardi personali vanno sempre in secondo piano soprattutto quando il principale obiettivo di squadra viene centrato. Sono consapevole di non aver ancora raggiunto il top, sia fisicamente che tecnicamente, e soltanto con il duro lavoro potrò togliermi altre soddisfazioni giocando a calcio".

Conclude: "A Palermo mi trovo benissimo e mi piacerebbe proseguire questa esperienza, tuttavia c'è ancora tempo per pensare alla prossima stagione, il mio futuro è in mano a due grandissimi club come quello rosanero e il Lecce e per questo sono assolutamente sereno".