© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

È un Ninni Corda furioso quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta interna del suo Foggia contro il Sorrento. Il tecnico infatti, pur prendendosi le proprie responsabilità, punta il dito contro l’arbitro e lancia un avvertimento ai suoi calciatori: “Partita iniziata male e finita peggio, mi prendo le mie responsabilità perché quando si sbaglia un rigore e non si reagisce è colpa mia. Però anche l’arbitro ci ha messo del suo. - continua Corda come riporta Tuttoseried.com - Siamo stati forse troppo presuntuosi nelle scorse settimane e chi ha giocato ha sbagliato, dobbiamo crescere e migliorare fin dal prossimo allenamento. Chi non appartiene a questo progetto a dicembre farà le valigie e andrà via”.