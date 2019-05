Modena-Pergolettese, mistero sullo stadio. Spunta il Menti di Vicenza

© foto di Alberto Forestieri

Nonostante la gara fra Modena e Pergolettese, che deciderà quale delle due squadre sarà promossa in Serie C, sia in programma domenica prossima ancora la Lega Nazionale Dilettanti non ha deciso lo stadio in cui si scenderà in campo. Dopo le voci su Piacenza e Parma sembrava il Picco di La Spezia, nonostante i rapporti non amichevoli fra tifosi di casa e gialloblù emiliani, il favorito per ospitare la gara, ma la questura della città ligure ha respinto la richiesta poiché a breve distanza si disputeranno i campionati regionali di atletica leggera. Per questo in mattinata erano salite le quotazioni del Piola di Novara, uno stadio che però – come riferisce Parlandodisport.it - non soddisfa le due società. L’ultima idea è quella del Menti di Vicenza, ma solo domani si saprà se sarà libero o meno per il 12 maggio. Se infatti il Monza dovesse perdere la Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese il Menti sarà libero, altrimenti il LR Vicenza Virtus dovrà giocare in casa la gara di play off rendendo indisponibile lo stadio allo spareggio di Serie D.