Modena, Salvatori: “Ripescaggio? Possibilità elevate”

Il Modena vede sempre più vicino il ripescaggio in Serie C. A dirlo è il direttore sportivo dei gialloblù Fabrizio Salvatori facendo il punto dopo la prima settimana di lavoro: “Stiamo valutando diversi profili, ma per ufficializzare le varie trattative si dovrà attendere ancora un po’. Le possibilità di ripescaggio sono elevate, stiamo costruendo la squadra per affrontare il campionato di serie C. - conclude Salvatori come riporta Parlandodisport.it - I crac di Foggia e Palermo? Non me li aspettavo perché sono due piazze importanti, ma evidentemente qualcosa non è funzionato”.