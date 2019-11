© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Intervistato da La Repubblica il vice-presidente del Palermo Tony Di Piazza ha parlato dei propri obiettivi e di quelli del club: “Avevo pensato di rilevare la maggioranza delle quote, ma sarebbe stato complicato gestire tutto. Volevo comunque fare qualcosa per la squadra, perché i siciliani che hanno fatto fortuna all’estero non dimenticano mai da dove sono partiti e cosa hanno lasciato. Ho pensato, visto la fiducia che ho in Mirri, che dare una mano essendo in minoranza era il modo più facile per fare parte del progetto senza avere le grandi responsabilità. Il nostro obiettivo è riportare il Palermo nel calcio che conta, in Serie A nei prossimi tre anni e poi vedremo se gli assetti resteranno questi o arriveranno altri investitoti. - continua Di Piazza – Pergolizzi è il miglior allenatore che potessimo avere e ho massima fiducia in lui. Poi se dovessi dire chi sogno farei il nome di Zdenek Zeman, sia per cosa rappresenta sia perché il suo calcio è divertente”.