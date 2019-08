Palermo, non solo Caracciolo e Santana. Anche Sorrentino nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Andrea Caracciolo e Mario Alberto Santana. Il Palermo avrebbe messo nel mirino un altro ex rosanero di grande esperienza per affrontare la prossima Serie D puntando direttamente alla promozione. Si tratta, come riporta Il Giornale di Sicilia di Stefano Sorrentino, classe ‘79, attualmente svincolato e in attesa di proposte serie per ripartire. Per l’estremo difensore si tratterebbe di un ritorno avendo difeso la porta del club siciliano dal 2013 al 2016 conquistando anche una promozione in Serie A.