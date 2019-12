© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo Floriano, in uscita dal Bari, nel mirino del Palermo per rinforzare il proprio attacco e sostituire Mario Alberto Santana. Secondo quanto riportato da Stadionews.it il club rosanero avrebbe messo nel mirino anche Antonio Piccolo della Cremonese. Sembra però difficile che l'esterno d'attacco possa scendere di due categorie a gennaio nonostante l'importanza della piazza siciliana.