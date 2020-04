Palermo, Sforzini: "Vogliamo completare la rinascita rosanero sul campo. Anche in estate"

Ferdinando Sforizini la scorsa estate aveva scelto Palermo e il neonato club rosanero per una nuova avventura professionale arrivato alla soglia dei 35 anni. Un’esperienza sulla quale ha inciso anche la frattura del perone a Novembre. Oggi l’attaccante, in isolamento domiciliare come tutti i suoi colleghi a giro per lo stivale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Dobbiamo completare la rinascita del Palermo sul campo, abbiamo fatto un percorso giusto prima di questo stop forzato. Ero entusiasta di essere arrivato qui, poi mi sono dovuto arrendere all’infortunio, ma ero riuscito a tornare lo stesso protagonista. In questi giorni sento di avere ancora stimoli e penso che questa vicenda mi stia temprando ancora di più. La ripresa? Si prospetta di poter finire anche in estate. Non è un problema, siamo pagati per fare quello che ci chiedono, e poi vorremmo sicuramente vincere questo campionato sul campo”.