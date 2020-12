Serie D, Sibilia: "Iniziativa Codacons? Tempi e modi sospetti"

vedi letture

Presidente Lega Dilettanti: "Non mi farò di certo intimidire"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Apprendo che diversi siti e qualche agenzia di stampa stanno rilanciando l'iniziativa di un'Associazione dei Consumatori che, invocando una Legge del 1953, ipotizza una mia presunta incompatibilità tra il ruolo di deputato e l'incarico di presidente della Lega nazionale dilettanti. Non voglio annoiare con approfondimenti giuridici, che peraltro interessano a pochi". Così Cosimo Sibilia, presidente della Lnd da gennaio 2017, a proposito di un'iniziativa del Codacons. "Faccio notare che, per l'appunto, dal 1953 a oggi, numerosi sono i presidenti non solo di associazioni di diritto privato come le Leghe, ma di Federazioni sportive nazionali e di enti di promozione che sono stati e sono ancora oggi in carica, pur servendo il Paese come parlamentari: nessuno ha mai eccepito una cosa del genere. Offenderei l'intelligenza comune, quindi, se non evidenziassi che questa scoperta della mia presunta incompatibilità avviene quando mancano ormai pochi mesi allo svolgimento delle Assemblee elettive". "Segno evidente - conclude - del nervosismo di chi preferisce tentare di screditarmi piuttosto che confrontarsi sui programmi, sul piano dialettico e nei consensi. La mia storia lo conferma, non mi faccio certo intimidire da queste iniziative. Chi mi conosce sa che risponderò in tutte le sedi con la forza dei risultati". (ANSA).