tmw Foggia, primi movimenti: contatti avviati con Quistelli per il ruolo di DS

vedi letture

Il Foggia ha iniziato a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Il club rossonero - come raccolto dalla nostra redazione - sta pensando a Umberto Quistelli per il ruolo di direttore sportivo. Al momento i contatti sono stati avviati, le prossime ore potrebbero essere decisive per raggiungere la fumata bianca.