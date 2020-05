tmw Palermo, occhi su Branduani dell’Empoli

Un’idea per la porta della prossima stagione. Il Palermo pensa a Paolo Branduani, attuale portiere dell’Empoli ed ex Juve Stabia dove ha contribuito alla promozione in Serie B. Primi approcci tra le parti, un interesse che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Il nome nuovo in casa rosanero è Paolo Branduani...