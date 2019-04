TMW - Yabré brilla con la Jesina. In estate può arrivare la chiamata dalla C

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Per Abdul Yabré la prossima estate potrebbero riaprirsi le porte del professionismo dopo aver vestito le maglie di Santarcangelo e Vibonese negli anni scorsi. Il centrocampista classe ‘95, prodotto del vivaio del Cesena, in estate è ripartito dalla Serie D accettando l’offerta del Jesina dove ha trovato in mister Davide Ciampelli un tecnico che ha creduto fortemente il lui e nelle sue qualità schierando praticamente sempre (sono 28 i gettoni di presenza stagionali) come centrocampista centrale o mediano davanti alla difesa. Da parte sua il calciatore italo-burkinabé ha saputo al meglio mixare quantità e doti fisiche con un’ottima tecnica e qualità nel palleggio che lo hanno presto reso una pedina fondamentale del club e acceso nuovamente i riflettori su di lui con diverse società di Serie C che lo osservano in vista della prossima stagione. Anche la duttilità di Yabré, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di esterno destro a centrocampo, è un fattore da non sottovalutare in ottica estiva visto che sono pochi i calciatori che, come lui, possono ricoprire praticamente ogni ruolo in mezzo al campo.