© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di casacca per il giovane Ali Samake, terzino sinistro maliano classe 2000 di proprietà del Torino e fino a poche ore fa in forza al Lecco, in Serie C. Dopo appena due spezzoni collezionati in campionato, il periodo di prestito ai lombardi si è concluso, ed immediatamente il calciatore è stato a sua volta di nuovo smistato in prestito, questa volta in Serie D, al Chieri.