ufficiale Gilardino è il nuovo tecnico del Siena. Caridi il suo vice

vedi letture

Sarà Alberto Gilardino a guidare il nuovo Siena, che ripartirà dal campionato di Serie D.

Di seguito il comunicato del club bianconero, attraverso il quale è reso noto anche lo staff che accompagnerà il tecnico in questa nuova avventura: "L’Acn Siena 1904 è lieta di annunciare ufficialmente Alberto Gilardino in qualità di nuovo allenatore della prima squadra.

L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 si è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2021 rinunciando a molte altre offerte dal mondo professionistico.

Il tecnico di Biella ha alle spalle le esperienze con il Rezzato, in serie D nella stagione 2018/19 inizialmente da direttore tecnico ed assistente di Luca Prina ed in seguito da tecnico dal 28 febbraio guidando la squadra al quarto posto con accesso ai playoff dove venne eliminato in semifinale dalla Pro Sesto, e con la Pro Vercelli nella stagione scorsa militante nel campionato di Lega Pro girone A concluso al 14° posto.

Gilardino sarà coadiuvato sul campo dal seguente staff tecnico: Gaetano Caridi, vice allenatore - Prof. Eduardo Pizzarelli, preparatore atletico - Nicolas Cancarini, preparatore dei portieri".