ufficiale La Sambenedettese si rinforza in attacco. Tesserato il classe '96 Martiniello

Rinforzo in attacco per la Sambenedettese, dopo il vittorioso esordio in quel di Sora nel Girone F di Serie D. Il club rossoblù, infatti, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con il classe 1996 Antonio Martiniello, che alle spalle vanta 160 presenze e 60 gol tra Serie C e Serie D, ed è reduce dai mesi - sempre in Serie D - con l'Afragolese.