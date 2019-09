© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Rinforzi pesanti per l'Audace Cerignola, squadra che aspetta ancora di debuttare nel girone H della serie D, nell'inseguimento ormai sfumato del ripescaggio in serie C. Dall'Olbia tesserato Antonio Martiniello (23), una vera e propria garanzia a queste latitudini, avendo già segnato 19 reti nel 2018 con la maglia della Cavese.

In avanti si registra l'arrivo anche di Lorenzo Cinque (28), cresciuto nella Lazio e che ha iniziato la stagione con il Latte Dolce, dopo essersi diviso lo scorso anno tra Santarcangelo e Clodiense.