ufficiale Nocerina, Riccardo Bolzan è il nuovo direttore sportivo

L’ASD Nocerina 1910 comunica agli organi di informazione di aver raggiunto un accordo con il Signor Riccardo Bolzan per la carica di direttore sportivo. Per Riccardo Bolzan si tratta di un ritorno in rossonero, infatti ricoprendo il ruolo di terzino sinistro ha indossato la casacca molossa dal 2010 al 2012, collezionando sessantadue presenze ed una rete.

“Sono contento di dare il benvenuto a Riccardo nel nostro team”, ha dichiarato il Presidente Paolo Maiorino. “Sono certo che la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno del management della Nocerina. Sono estremamente emozionato e felicissimo che la scelta sia ricaduta su di me, la Nocerina rappresenta per me un’avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante”, ha dichiarato Bolzan. “Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida”.