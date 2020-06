ufficiale Serie D, ratificate le nove promozioni. Torna fra i pro il Palermo. Prima assoluta per il Bitonto

Tre società retrocesse a tavolino dalla Serie C in D (Gozzano, Rimini e Rieti) mentre le altre saranno determinate attraverso i playout. Nel frattempo però la FIGC ha ratificato anche la promozione in Lega Pro delle nove società prime nei gironi della LND, fermata ufficialmente già dal precedente Consiglio Federale. Salgono dunque in Serie C: Mantova, Grosseto, Lucchese, Pro Sesto, Matelica, Bitonto, Palermo, Campodarsego e Turris.