Vastese, Amelia è il nuovo allenatore: "Ho accettato con entusiasmo"

La Vastese ha scelto il campione del Mondo 2006 Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra, che disputerà il campionato di Serie D.

A breve l’ufficialità da parte del club, mentre Amelia ha rilasciato le sue prime parole da allenatore della Vastese in esclusiva per GianlucaDiMarzio.com : “Ho accettato con entusiasmo questa proposta, aspetto tutti i tifosi domani sera allo stadio di Vasto per la mia presentazione ufficiale”.