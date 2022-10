ufficiale Saltano mister di Vastese, Prato e Pistoiese: esonerati Ferazzoli, Favarin e Cascione

Weekend fatale per tre allenatori di Serie D, esonerati dalle rispettive squadre. Nella giornata di ieri, sono infatti saltate le panchine di Vastese e Prato, con Giuseppe Ferazzoli e Giancarlo Favarin sollevati quindi dai rispettivi incarichi, mentre la mattinata odierna, come avevamo anticipato, è stata decisiva per la Pistoiese, che ha esonerato Emmanuel Cascione.

Questo il comunicato della Vastese: "La Vastese Calcio comunica che Giuseppe Ferazzoli non è più l’allenatore della prima squadra.

Di comune accordo società e tecnico, considerati i risultati non soddisfacenti registrati in questa fase di avvio del campionato, hanno deciso di interrompere il rapporto che li legava.

A mister Ferazzoli vanno un sincero e sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità evidenziati in questi tre mesi di esperienza in biancorosso e i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale.

Nelle prossime ora sarà annunciato il nome del nuovo allenatore".

Questa, invece, la nota del Prato: "A.C. Prato 1908 comunica di aver sollevato Giancarlo Favarin dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra, alla luce degli obiettivi prefissati alla vigilia del campionato. L’obbligo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso ha spinto la Società alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. A.C.Prato 1908 ringrazia Giancarlo Favarin per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. La Società comunicherà con successiva nota il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".

Infine, la Pistoiese: "La società US Pistoiese 1921 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Emmanuel Cascione. Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questo inizio di stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente sono stati esonerati dai rispettivi incarichi il viceallenatore Massimo Belluomini ed il preparatore atletico Luca Lancioni, ai quali va il ringraziamento della società per il lavoro svolto".