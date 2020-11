...con Daniele Sebastiani

“Lecce da A, noi dobbiamo uscire da un momento delicato. Fiducia in Oddo, lavori tranquillo. Ventura? Lo stimo molto. Pescara, avanti senza pressioni. I nostri uomini mercato...”

“In questo momento non è uno scontro al vertice, ma è una partita importante. Il Lecce è attrezzato per tornare in serie A, noi stiamo venendo fuori da un momento brutto perché abbiamo avuto alcuni infortunati che stanno recuperando”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani.

Che aria tira per la partita, presidente?

“Andremo a Lecce per fare la nostra partita, abbiamo la possibilità di fare del nostro meglio”.

La posizione di Oddo?

“Non cambia di una virgola rispetto a quella che era: lo lasciamo lavorare in tranquillità. Speriamo che questa squadra possa tornare competitiva”

Siete usciti dalla Coppa Italia...

“La partita contro il Parma ci doveva dare dei minuti nelle gambe. Fatta eccezione per Empoli e SPAL le altre sono uscite tutte”.

L’obiettivo del Pescara?

“Non siamo partiti con nessuna pressione. In campo si va sempre per vincere, ma non abbiamo la pressione di essere i protagonisti. Intanto tiriamoci fuori da questa situazione”.

L’uomo mercato del Pescara?

“Abbiamo tanti giocatori bravi. Parlare dei singoli, da Capone a Di Grazia, così come Asensio, porta a dimenticarne qualcuno”.

Però avrete fatto qualche errore fin qui...

“Quando si perde è normale che si sbagli. Però vediamoli tutti in campo. Intanto pensiamo a ritrovarli tutti”.

Se le dico Ventura?

“Lo stimo molto. Ma non abbiamo avuto contatti”.