...con David Suazo

Campionato altalenante per il Cagliari. Inizio in grande stile, poi il calo. “È stato un campionato dai due volti”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante rossoblù David Suazo.

Cosa è successo al Cagliari?

“Prime giornate con Maran esaltanti, toccando i vertici della classifica; poi è stata un’altra squadra. Davvero, non so cosa sia successo. I risultati sono costati la panchina a Maran. Poi è arrivato Zenga e non mi sento di dire nulla perché il campionato è stato anomalo”.

Chi ha brillato anche dopo il lockdown è il Cholito Simeone.

“Lui può essere contento. Il suo cammino è stato fantastico. Speriamo abbia continuità, è ciò di cui ha bisogno”.

Lo vede ancora a Cagliari o crede che andrà via?

“Come detto, ha bisogno di continuità. A Cagliari ce l’ha. Può continuare il suo percorso. Il tempo è dalla sua”.

Che campionato è stato per l’Inter?

“Per ogni allenatore c’è sempre qualcosa da migliorare. Conte è un vincente e come tale voleva che la squadra arrivasse fino in fondo. Il mister è arrivato in estate, piano piano sta facendo in modo di creare una squadra che possa centrare obiettivi importanti. L’Inter ha fatto un campionato importante, magari può avere qualche rimpianto. La Juve però era favorita dall’inizio”.

Lautaro Martinez è calato dopo il lockdown.

“Ha delle qualità fantastiche. L’Inter deve tenerlo”.

E lei, dopo l’esperienza di Brescia?

“Ho voglia di rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore”.

Il Brescia riparte con un nuovo progetto. Perinetti ds è sinonimo di garanzia.

“Le cose sono cambiate di nuovo. Bisognerà ripartire dalla Serie B. Però cambiando direttore sono state già poste delle basi importanti. Cellino vuole risalire”.

Dove andrà Tonali?

“Ha bisogno di ritagliarsi un suo spazio. Ha tante qualità, non avrà problemi. È un ragazzo intelligente, deve trovare la sistemazione ideale. Poi, da solo, farà il resto”.